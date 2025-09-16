Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη χερσαία του επίθεση για να καταλάβει την Πόλη της Γάζας, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να δηλώνει ότι στόχος είναι η εξάρθρωση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Η επιχείρηση του Ισραήλ αποτελεί κλιμάκωση του πολέμου που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια και αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των νεκρών και να επιδεινώσει την ανθρωπιστική καταστροφή στον θύλακα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, σχεδόν 65.000 Παλαιστίνιοι -οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά- έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Τι συμβαίνει;

Την τελευταία εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας και ισοπέδωσε δεκάδες πολυώροφα κτίρια, τα οποία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κάλεσαν το ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους που βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν νότια σε «ανθρωπιστικές ζώνες». Ο IDF αναφέρει ότι περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει μέχρι στιγμής την πόλη.

Το βράδυ της Δευτέρας η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης στη Γάζα, ισραηλινά άρματα μάχης μπήκαν στην πόλη.

Στο παρασκήνιο

Οι κορυφαίοι επικεφαλής ασφαλείας του Ισραήλ -ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εϊάλ Ζαμίρ και οι επικεφαλής της Μοσάντ, της Σιν Μπετ και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών- συμβούλευσαν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να μην ξεκινήσει την επιχείρηση. Τον προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να:

Θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

Οδηγήσει σε βαριές απώλειες για τον IDF.

Αποτύχει να διαλύσει τη Χαμάς.

Αναγκάσει το Ισραήλ να αναλάβει άμεση στρατιωτική διοίκηση επί των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας.

Η κατάσταση

Η ισραηλινή επίθεση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Νετανιάχου και ανώτατα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, ενώ ο Ρούμπιο παρευρέθηκε σε τελετή εποίκων σε σήραγγα κάτω από το παλαιστινιακό χωριό Σιλβάν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε μικρή απόσταση από το Τέμενος Αλ-Άκσα.

«Πρέπει να θυμόμαστε με ποιους έχουμε να κάνουμε εδώ, με μια ομάδα ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη βία και στη βαρβαρότητα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ενημέρωση με τον Νετανιάχου.

«Και όταν αντιμετωπίζεις αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, όσο κι αν θα θέλαμε να υπάρξει ένας ειρηνικός, διπλωματικός τρόπος για να τελειώσει, και θα συνεχίσουμε να τον εξερευνούμε και να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτόν, πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα ότι αυτό δεν θα συμβεί» ανέφερε

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο είπε στον Νετανιάχου πως η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει τη χερσαία επιχείρηση, αλλά θέλει να πραγματοποιηθεί γρήγορα και να τελειώσει το συντομότερο δυνατό.

«Ο Ρούμπιο δεν έβαλε φρένο στη χερσαία επιχείρηση», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν πρόκειται να σταματήσει το Ισραήλ και του επιτρέπει να λαμβάνει μόνο του αποφάσεις για τον πόλεμο στη Γάζα. «Δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ, είναι ο πόλεμος του Μπίμπι, και θα φέρει την ευθύνη για ό,τι ακολουθήσει», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Israel Launches Ground Offensive in Gaza: Israeli tanks entered Gaza City overnight, backed by intensified airstrikes. Reports say 600,000 civilians remain in the city.#Israel #Gaza #War #BreakingNews #MiddleEast pic.twitter.com/ksZagIA3Ag — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) September 16, 2025

Τι λένε

Καθώς τα ισραηλινά άρματα μάχης έμπαιναν στην Πόλη της Γάζας, ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς να μην πειράξει τους 20 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN ότι η Χαμάς έχει μεταφέρει ομήρους στην επιφάνεια για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες ενάντια στη χερσαία επίθεση.

«Ελπίζω οι Ηγέτες της Χαμάς να ξέρουν σε τι μπλέκουν αν κάνουν κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ανθρώπινη θηριωδία, την οποία λίγοι άνθρωποι έχουν ξαναδεί. Μην το επιτρέψετε ή ΟΛΑ ΤΑ “ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ” ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΩΡΑ!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Νετανιάχου σε δήλωσή του ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «αμετακίνητη υποστήριξή του στη μάχη του Ισραήλ κατά της Χαμάς και για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας ότι η απόφαση του Νετανιάχου να ξεκινήσει τη χερσαία επίθεση θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους.

«Η 710η νύχτα στη Γάζα μπορεί να είναι η τελευταία στη ζωή των ομήρων που μετά βίας επιβιώνουν, και η τελευταία νύχτα της δυνατότητας να εντοπιστούν και να επιστραφούν οι πεσόντες για κανονική ταφή. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει συνειδητά να τους θυσιάσει στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, αγνοώντας πλήρως τη θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των υπηρεσιών ασφαλείας», τόνισαν οι οικογένειες.