Σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι συνεχίζει να χαίρει της στήριξης των ΗΠΑ ανεξάρτητα από τα πεπραγμένα της -όπως επί παραδείγματι η επίθεση στο Κατάρ που είχε ως στόχο την ηγεσία της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις- τα οποία έχουν αυξήσει τις εντάσεις με τις γειτονικές χώρες του Ισραήλ και τους έχουν αναγκάσει να διοργανώσουν την αραβοϊσλαμική Σύνοδο Κορυφής στη Ντόχα, η κυβέρνηση Νετανιάχου υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση από Ρούμπιο – Νετανιάχου

Η επίσκεψη του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συνέπεσε χρονικά με την Σύνοδο στη Ντόχα, προς την οποία τόσο ο ίδιος ο Νετανιάχου, όσο και ο Ρούμπιο αποφάσισαν να στείλουν μηνύματα κατά την διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων σήμερα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για την επίθεση εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ την περασμένη εβδομάδα», όμως δεν αρνήθηκε ότι θα υπάρξουν κι άλλες τέτοιες επιθέσεις κατά της ηγεσίας της Χαμάς «όπου κι αν αυτοί βρίσκονται».

Όπως ανέφερε ο Νετανιάχου: «Ο πρόεδρος Τραμπ σε πρόσφατη συνομιλία μας μου είπε «να θμάστε την 7η Οκτωβρίου» και για αυτό είμαι προσωπικά ευγνώμων στον Τραμπ». Όπως υποστήριξε: «Η αμερικανο-ισραηλινή συμμαχία δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη από ότι είναι τώρα. Ο Τραμπ είναι ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο. Και θα εκτιμούμε πάντα την φιλία αυτή. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Αμερική στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία».

Από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο αφού πρώτα χαρακτήρισε «βάρβαρα ζώα» την Χαμάς υποστήριξε, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα προς την πλευρά της Ντόχας, ότι οι ΗΠΑ είχαν επαφές με τους συμμάχους τους στην περιοχή τόσο πριν από την επίθεση του Ισραήλ όσο και μετά από αυτή.

Επίσης ο Αμερικανός ΥΠΕΞ άσκησε έντονη κριτική και στις κινήσεις που έχουν γίνει τελευταία για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, τονίζοντας ότι «οι διεθνείς προσπάθειες για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, «ενθαρρύνουν την Χαμάς και δυσκολεύουν τον τερματισμό του πολέμου».

Όπως υποστήριξε: «Εάν η Χαμάς δει ότι λαμβάνει υποστήριξη παγκοσμίως, μπορεί να αποσυρθεί από συμφωνίες τις οποίες έχει αποδεχθεί σιωπηρά, και αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και την απελευθέρωση των ομηρών».

Η Αραβοϊσλαμική Σύνοδος και τι αναμένεται

Την ίδια ώρα που Ρούμπιο και Νετανιάχου, προωθούσαν με κάθε τρόπο την εικόνα της φιλίας και της ενότητας μεταξύ τους, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, οι ηγέτες των αραβικών και ισλαμικών κρατών συζητούσαν το σχέδιο ψηφίσματος που είχαν συντάξει οι ΥΠΕΞ των χωρών που συμμετέχουν στην Σύνοδο Κορυφής της Ντόχα για να καταδικάσουν την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ και άλλες «εχθρικές πράξεις». Σύμφωνα με το προσχέδιο οι πρωτοβουλίες της ισραηλινής κυβέρνησης απειλούν τόσο τη συνύπαρξη με το Ισραήλ, όσο και τις προσπάθειες για την ομαλοποίηση των σχέσεων με αυτό (μια αναφορά στην προώθηση των Συμφωνιών του Αβραάμ από τις ΗΠΑ).

Ένα απόσπασμα του σχεδίου ψηφίσματος που είδε το Reuters ανέφερε ότι «η βάναυση ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ και η συνέχιση των εχθρικών πράξεων του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, της εθνοκάθαρσης, της λιμοκτονίας, της πολιορκίας και των δράσεων εποικισμού και των πολιτικών επέκτασης, απειλούν τις προοπτικές ειρήνης και συνύπαρξης στην περιοχή».

Σύμφωνα με το προσχέδιο «αυτές οι ενέργειες απειλούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί στην πορεία ομαλοποίησης των σχέσεων με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών και των μελλοντικών συμφωνιών».

Μένει να φανεί τι άλλο θα ανακοινωθεί από την πλευρά των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο, μεταξύ των οποίων είναι η Τουρκία και το Ιράν.