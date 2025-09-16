Χωρίς μαθήματα όλα τα σχολεία της χώρας την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, τα σχολεία θα αφιερώσουν τη μέρα στον αθλητισμό, στο πλαίσιο της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας θα διοργανώσουν αθλητικές δράσεις, είτε στους χώρους τους είτε σε εξωτερικούς χώρους που θα επιλεγούν για τον σκοπό αυτό. Την ημέρα εκείνη δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, οι μαθητές όμως υποχρεούνται να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο, καθώς θα γίνει καταγραφή παρουσιών και οι απουσίες δεν θα δικαιολογούνται.

Τα μαθήματα λοιπόν αναστέλλονται και τη θέση τους παίρνουν αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις με σύνθημα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ».

Οι δράσεις αφήνονται στη διακριτική επιλογή της κάθε διεύθυνσης, ενώ προβλέπεται να μπορούν να αξιοποιηθούν προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλοι ασφαλείς δημόσιοι χώροι.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι τάξεις, αλλά και το σύνολο των εκπαιδευτικών.