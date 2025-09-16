Αυτό το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, κυκλοφορεί το νέο, 5ο τεύχος του περιοδικού Int., ένα αφιέρωμα στην «άλλη Αμερική». Ένα τεύχος που επιχειρεί να φωτίσει τις όψεις μιας χώρας που, ενώ διατηρεί τον τίτλο της υπερδύναμης, ζει ταυτόχρονα τις δικές της αντιφάσεις, κρίσεις και κοινωνικές εντάσεις.

Ο καθηγητής στο Columbia University Λίνκολν Μίτσελ γράφει αποκλειστικά για το «υβριδικό καθεστώς της Αμερικής», ενώ η Ελέιν Παπούλιας, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Χάρβαρντ, μιλά σε μια αιχμηρή συνέντευξη για το πώς οι θεσμοί στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται για να υποβαθμιστεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δηλώνοντας πως «ζούμε έναν εφιάλτη». Η Ινώ Αφεντούλη θέτει το καίριο ερώτημα: κινδυνεύει τελικά η δημοκρατία στην Αμερική;

Ο Πέτρος Βαμβακάς, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου, μας συστήνει τον Ζόραν Μαμντάνι, τον «σοσιαλιστή των μιλένιαλ» που αναστατώνει τη Νέα Υόρκη, ενώ ο Γιώργος Σιακαντάρης εξετάζει τις νέες τάσεις της Αριστεράς, σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Στο κεντρικό του γράφημα, το περιοδικό παρουσιάζει δέκα διανοούμενους που επηρέασαν την παγκόσμια Αριστερά.