Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, κατακτώντας για ακόμη μια εβδομάδα την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.

Από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, το ενημερωτικό magazino βρέθηκε στην κορυφή και κατέγραψε μέσο μερίδιο 21% στο γενικό σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ, η εκπομπή του MEGA άφησε πίσω τον ανταγωνισμό με προβάδισμα τουλάχιστον 7,3 μονάδων στη ζώνη μετάδοσής της.

Σε επιμέρους κοινό, η εκπομπή άγγιξε το 27,9%.

Με έγκυρο ρεπορτάζ, αναλύσεις και ζωντανές συνδέσεις, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει το καθημερινό σημείο αναφοράς στην πρωινή ενημέρωση, κάτι που αποτυπώνεται σταθερά στους πίνακες τηλεθέασης.