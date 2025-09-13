Η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, μοιράστηκε μια σειρά από συγκινητικές στιγμές, καθώς αποχαιρετούσε με δάκρυα τον σύζυγό της, σε έναν τελευταίο, προσωπικό αποχαιρετισμό στον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή.

Σε ένα βαθιά συναισθηματικό βίντεο, η Έρικα Κερκ φαίνεται να χαϊδεύει απαλά το χέρι του άντρα της, καθισμένη δίπλα στο σώμα του, ντυμένο με σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα μέσα στο ξύλινο φέρετρο.

«Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», ψιθυρίζει με σπασμένη φωνή, ενώ οι λυγμοί της σκέπαζαν την ατμόσφαιρα του δωματίου. Τα τρεμάμενα δάχτυλά της παραμένουν ακουμπισμένα στο άψυχο χέρι του, σε μια ύστατη πράξη αφοσίωσης, που μοιράστηκε δημόσια με τους 3,3 εκατομμύρια ακολούθους της.

View this post on Instagram A post shared by E. (@mrserikakirk)

Το βράδυ της Παρασκευής η Έρικα Κερκ προχώρησε σε δηλώσεις τονίζοντας ότι το μήνυμα και η αποστολή του συζύγου της θα γίνουν «πιο δυνατά, πιο τολμηρά, πιο ηχηρά και μεγαλύτερα από ποτέ».

Η σύζυγός του χρησιμοποίησε την ομιλία της για να κινητοποιήσει τους νέους – απευθυνόμενη σε μαθητές λυκείου και φοιτητές – ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα του.

Οι περιοδείες του συζύγου της σε αμερικανικά πανεπιστήμια θα συνεχιστούν όλο το φθινόπωρο, αλλά και κατά τα επόμενα χρόνια, είπε η ίδια, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή του, επίσης, θα συνεχιστεί.