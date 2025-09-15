Τουρκικό δικαστήριο ανέβαλε την απόφαση σχετικά με την καθαίρεση του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ και την ακύρωση του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) το 2023 λόγω «παρατυπιών», σε μια υπόθεση που έχει ήδη βαθύνει σημαντικά την πολιτική κρίση στην Τουρκία.

Ο δικαστής στην Άγκυρα ανέβαλε την υπόθεση για τις 24 Οκτωβρίου.

Δικαστικές έρευνες κατά του CHP

Εκατοντάδες μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), συμπεριλαμβανομένου του κύριου πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν, δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, έχουν φυλακιστεί εν αναμονή δίκης σε μια διαφορετική -παράλληλη- εκτεταμένη νομική έρευνα για διαφθορά και τρομοκρατία.

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει τον επόμενο μήνα να ακυρώσει το συνέδριο του CHP, αυτό ουσιαστικά θα αφαιρέσει από τον Οζγκούρ Οζέλ, τον πρόεδρο του κόμματος, το αξίωμα του προέδρου του κόμματος.

Η υπόθεση, αποτελεί δοκιμασία για την ασταθή ισορροπία της Τουρκίας μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού και απειλεί να επιδεινώσει το χάος που επικρατεί και τις εσωτερικές διαμάχες στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, ενισχύοντας τις πιθανότητες του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να παρατείνει την 22ετή διακυβέρνησή του.

Οι δημοσκοπήσεις και οι αντιδράσεις

Το κεμαλικό CHP, το οποίο αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, παίρνει ποσοστά με το ισλαμοσυντηρητικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν στις δημοσκοπήσεις.

Οι διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν έχουν φουντώσει τις τελευταίες ημέρες πριν από την απόφαση του δικαστηρίου, και η υπόθεση έχει πλήξει σοβαρά την τουρκική οικονομία και τη λίρα. Μόλις χθες πάνω από 50.000 άτομα διαδήλωσαν στην Άγκυρα κατά του AKP και υπέρ του CHP. Η λίρα ενισχύθηκε λίγο μετά την απόφαση αναβολής της Δευτέρας.

Η αντιπολίτευση, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι η καταστολή του CHP είναι πολιτικά υποκινούμενη και αντιδημοκρατική, κατηγορίες που απορρίπτονται από την κυβέρνηση, η οποία λέει ότι η δικαστική εξουσία της Τουρκίας είναι ανεξάρτητη.