Την κατάσχεση όλων των εταιρειών της εταιρείας συμμετοχών Can Holding, στην οποία μεταξύ άλλων ανήκουν μεγάλα μέσα ενημέρωσης και σχολεία, διέταξε η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, φοροαποφυγή και οργανωμένο έγκλημα.

Η Can Holding είναι ιδιοκτήτρια των μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, τα οποία απέκτησε από τον τουρκικό όμιλο Ciner στα τέλη του 2024 και τα οποία σε γενικές γραμμές τηρούν φιλική στάση απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν. Η Can κατέχει επίσης το Πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης και το franchise ιδιωτικών σχολείων Doga Koleji, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Για οργανωμένο έγκλημα κατηγορούνται οι ιδιοκτήτες της εταιρείας

Η εισαγγελία του Κιουτσουκτσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η Can Holding και οι ιδιοκτήτες της χρησιμοποιούσαν τις εταιρείες τους για να μεταφέρουν παράνομα χρήματα και να πλαστογραφούν έγγραφα. Ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες της Can Holding, Μεχμέτ Σακίρ Τζαν και Κεμάλ Τζαν είχαν στήσει κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος.

Ανέφερε ότι η μονάδα έρευνας οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας επιθεώρησε τα έγγραφα και τους λογαριασμούς της Can Holding, διαπιστώνοντας παράνομα κεφάλαια, φοροαποφυγή, ενώ χρηματοδοτούσε δραστηριότητες μέσω βρώμικου χρήματος.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 121 εταιρειών, η TMSF διορίστηκε ως διαχειριστής και εκδόθηκαν εντάλματα κράτησης για 10 υπόπτους», ανέφερε, αναφερόμενη στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου (TMSF) της Τουρκίας.

Η TMSF δήλωσε ότι η προτεραιότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των τρίτων και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ανέφερε ότι όλες οι εταιρείες υπό τη διαχείρισή της θα λειτουργούν σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις.

Η Can Holding κατέχει επίσης μετοχές στον κατασκευαστικό όμιλο Tekfen Holding. Οι μετοχές της Tefken μειώθηκαν κατά 8,3% στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές των συναλλαγών.

Σε ενημερωτικό σημείωμα προς το χρηματιστήριο, η Tekfen Holding ανέφερε ότι οντότητες που συνδέονται με την Can Holding κατέχουν συνολικά μερίδιο 17,56% στην Tekfen. Ανέφερε επίσης ότι δεν έχουν ληφθεί δικαστικά μέτρα κατά αυτών των μετοχών ή της εταιρικής οντότητας της Tekfen.