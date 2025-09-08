Εκατοντάδες υποστηρικτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία αψήφησαν την προσωρινή απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων που επέβαλλε η κυβέρνηση Ερντογάν και συγκεντρώθηκαν πέριξ των κεντρικών γραφείων του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, για να διαμαρτυρηθούν για τον διορισμό μέσω δικαστικής απόφασης ενός προσωρινού προέδρου που θα αναλάνει την τοπική οργάνωση του κόμματος.

Συγκρούσεις στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία

Οι συγκεντρώσεις των υποστηρικτών του CHP στις οποίες συμμετείχαν και βουλευτές, στόχος των οποίων ήταν η υπεράσπιση του Οζγκούρ Τσελίκ και η μη απομάκρυνση του από τα γραφεία, οδήγησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία η οποία είχε δημιουργήσει κλοιό γύρω από το κτήριο και προχώρησε σε ρίψη δακρυγόνων και σε συλλήψεις.

Η δικαστική απόφαση για την αντικατάσταση του επικεφαλής του CHP στην επαρχία της Κωνσταντινούπολης ήταν η τελευταία κίνηση σε μια εκστρατεία καταστολής του κόμματος που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση Ερντογάν ανοιχτά εδώ και περίπου έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής εκατοντάδες μέλη του κόμματος έχουν συλληφθεί, μεταξύ άλλων και τοπικοί παράγοντες με πιο γνωστή την περίπτωση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο.

Πως φτάσαμε εδώ

Το δικαστήριο διέταξε την αντικατάσταση του Τσελίκ από τον Γκουρσέλ Τεκίν, πρώην αντιπρόεδρο του CHP, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το κόμμα. Ο πρόεδρος του κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, δήλωσε ότι η απόφαση είναι «άκυρη» θυμίζοντας την αποπομπή του Τεκίν. Από την πλευρά του ο Τσελίκ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει τη θέση του σε κανέναν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι η μη τήρηση της δικαστικής απόφασης ισοδυναμεί με παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ότι «το κράτος θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο κατά οποιασδήποτε παράνομης πρωτοβουλίας».

Με αυτά τα δεδομένα ο Τεκίν μετέβη κανονικά στα κεντρικά γραφεία του CHP νωρίτερα για να αναλάβει τη θέση και μπήκε στο κτίριο μετά από μια μακρά αντιπαράθεση με τα μέλη του κόμματος που βρίσκονταν στο εσωτερικό. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν εργάζεται για το κράτος και δεσμεύτηκε ότι στόχος του είναι η επίλυση των νομικών περιπετειών του κόμματος.

Οι δικαστικές υποθέσεις και έρευνες κατά του CHP προέρχονται κυρίως από κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες το ίδιο το κόμμα αρνείται, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά αποτελούν προσπάθειες εξάλειψης των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν και αποδυνάμωσης της αντιπολίτευσης.

Περιορισμοί στο διαδίκτυο και ανησυχία στις αγορές

Η πρόσβαση σε μεγάλους ιστότοπους κοινωνικών μέσων περιορίστηκε στην Τουρκία τη Δευτέρα, ένα μέτρο που έχουν λάβει στο παρελθόν οι αρχές σε περιόδους πολιτικής αστάθειας. Η Netblocks, μια παγκόσμια υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου, ανέφερε ότι η πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το X, το YouTube, το Instagram, το Facebook, το TikTok και το WhatsApp είχε περιοριστεί.

Οι αγορές μετοχών και ομολόγων έπεσαν την περασμένη εβδομάδα, εν αναμονή περαιτέρω πολιτικής αστάθειας, μετά την απόφαση του δικαστηρίου ότι ο Οζγκούρ Τσελίκ πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση του ως ηγέτης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.