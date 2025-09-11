Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ που τις εξαπέλυσε με στόχο να εξοντώσει ηγέτες της παλαιστινιακής Χαμάς, απευθύνοντας έκκληση για «αποκλιμάκωση».

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζουν επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Έξαλλος ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για το χτύπημα

Το πλήγμα στην Ντόχα, δεν προβλημάτισε όμως μόνο τις περιφερειακές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πολλές αναφορές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κίνηση Νετανιάχου προκάλεσε την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον Νετανιάχου, απαιτώντας σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο το Ισραήλ να μην χτυπήσει ξανά το Κατάρ. Όπως ανέφερε το Axios επικαλούμενο πηγές ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως: «Είναι απαράδεκτο. Απαιτώ να μην το επαναλάβετε», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ σοκαρίστηκαν από την επίθεση, προσθέτει το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι μια πηγή κοντά στον Τραμπ εξέφρασε ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο ο Νετανιάχου και ο κορυφαίος σύμβουλός του, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, χειρίστηκαν το θέμα, αποκαλώντας το «μια δυσάρεστη υπενθύμιση» συμπεριφορών που είχαν προκαλέσει ένταση με τον Τραμπ και κατά την προηγούμενη θητεία του.