Μια αν μη τι άλλο προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο εξωτερικών της Τουρκίας. Σε αυτό απαντά στα μηνύματα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας κάνει λόγο για αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις από την ελληνική πλευρά. Μάλιστα, τονίζει ότι πρόκειται για αναφορές που έρχονται σε αντίθεση με τα «ιστορικά γεγονότα».

Επιπρόσθετα ζητά από την ελληνική πλευρά να μην προχωρά σε κινήσεις που στοχεύουν «στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας: «Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές, με το πρόσχημα της λεγόμενης επετείου αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τέτοιες αναφορές έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες ενίσχυσης των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να αποφύγουν την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών κινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Τι είχε προηγηθεί

Το πρωί τόσο ο Κωνσταντίνος Τασούλας όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκαν στην ημέρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε: «Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε: «Σήμερα είναι Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έπειτα από ιστορική παρουσία περισσότερων από 3000 ετών.

Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος», γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους. Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, «όπου την αγγίξεις, πονεί», και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει».