Ετοιμος να εφαρμόσει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, όταν «όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο και όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή του στα μέλη της συμμαχίας και την οποία κοινοποίησε με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ σημειώνει ακόμη ότι «η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη έχει υπάρξει πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να «ξεκινήσω» όταν είστε έτοιμοι».

Παράλληλα ο Τραμπ πρότεινε στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν κυρώσεις ύψους 50% με 100% στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα προκειμένου να αποδυναμώσουν την οικονομική επιρροή της Κίνας επί της Ρωσίας.

«Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών» καταλήγει σε οργισμένο ύφος.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ:

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο πράγμα και όταν όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ.

Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ να ΝΙΚΗΣΕΙ ήταν πολύ μικρότερη από 100% και η αγορά ρωσικού πετρελαίου, από ορισμένους, ήταν σοκαριστική! Αποδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Τέλος πάντων, είμαι έτοιμος να «φύγω» όταν είστε έτοιμοι.

Απλώς πείτε πότε; Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ότι το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, επιβάλλει ΔΑΣΜΟΥΣ 50% έως 100% ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, οι οποίοι θα αποσυρθούν πλήρως μετά το τέλος του ΠΟΛΕΜΟΥ με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα βοηθήσει επίσης πολύ στον ΤΕΛΟΣ αυτού του θανατηφόρου, αλλά ΓΕΛΟΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και γρίπη, στη Ρωσία, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα τον σπάσουν.

Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι.

Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σώσω χιλιάδες Ρώσους και Ουκρανούς (7.118 ζωές χάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μόνο την περασμένη εβδομάδα. ΤΡΕΛΑ!).

Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΟΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.