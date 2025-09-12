Συνέντευξη στο Fox News παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκειά της μίλησε για την Ουκρανία και τις διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε πως η υπομονή του εξαντλείται και έστειλε μήνυμα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όταν ρωτήθηκε αν η υπομονή του με τον Πούτιν είχε εξαντληθεί, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι. Εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα». Στη συνέχεια εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αποτυχία του να τερματίσει τον πόλεμο.

«Θα πρέπει να πάρουμε πολύ, πολύ σκληρά μέτρα», είπε ο Τραμπ. Ωστόσο ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά επεσήμανε ότι πρέπει να συμμετάσχουν και οι ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχω κάνει πολλά», τόνισε ο Ντόναλντε Τραμπ και αναφέρθηκε στους δασμούς που επέβαλε στην Ινδία. Χαρακτηριστικά επεσήμανε πως «δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Είναι σοβαρό θέμα και προκαλεί ρήξη με την Ινδία».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του έριξε τα βέλη του προς την Ευρώπη. «Και να θυμάστε αυτό: είναι πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από δικό μας πρόβλημα» τόνισε με νόημα ο Ντόναλντ Τραμπ.