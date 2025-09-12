Οι αποστολές από όλο τον κόσμο είχαν την Παρασκευή την ευκαιρία να μπουν στο Ολυμπιακό Στάδιο και να κάνουν προπόνηση. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε εκκινήσεις με τους επίσημους αφέτες, η Ελίνα Τζένγκο δοκίμασε τον διάδρομο του ακοντίου και οι Εμμανουήλ Καραλής και Γιάννης Ρίζος στο επί κοντώ.

Στο κεντρικό στάδιο βρέθηκαν ακόμη ο Δημήτρης Παυλίδης και η Οξάνα Κορένεβα και οι σφυροβόλοι Κώστας Ζάλτος, Άγγελος Μαντζουράνης και Σταματία Σκαρβέλη, αφού νωρίτερα έκαναν την προπόνησή τους στο Πανεπιστημιακό προπονητήριο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέλεξε να αποφύγει τον συνωστισμό στο κεντρικό στάδιο και έκανε την προπόνησή του το μεσημέρι σε ένα από τα διαθέσιμα προπονητήρια, όπως και η πρωταθλήτρια του ύψους, Τατιάνα Γκούσιν. Στην προπόνηση των δύο αθλητών βρέθηκε και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκαν και οι αθλητές του βάδην, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ και Σοφία Αλικανιώτη. Τη διαδρομή του βάδην είδε το πρωί η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Ντεμπούτο με τέσσερις συμμετοχές στο βάδην

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης ανοίγει νωρίς το πρωί του Σαββάτου (13/9) με τέσσερις ελληνικές συμμετοχές στα 35 χλμ. βάδην. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, στην έβδομη παρουσία του στη διοργάνωση, θα επιδιώξει να κάνει την κούρσα που θα τον φέρει στο Ολυμπιακό Στάδιο όσο υψηλότερα γίνεται στην κατάταξη. Ο έμπειρος αθλητής – όπως και στο σύνολό τους οι υπόλοιποι συμμετέχοντες – θα κληθεί να αντιμετωπίσει την υψηλή θερμοκρασία και την έντονη υγρασία.

Τρεις συμμετοχές έχει η χώρα μας στις γυναίκες με τις Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη. Η Ντρισμπιώτη μπορεί να μην είναι ένα από τα φαβορί της κούρσας, ωστόσο παραμένει μία από τις κορυφαίες του αγωνίσματος, μια αθλήτρια ικανή να κάνει την υπέρβαση ακόμη κι όταν τα πράγματα μοιάζουν δύσκολα. Στο δεύτερο παγκόσμιο της καριέρας της μετέχει η Όλγα Φιάσκα, ενώ ντεμπούτο κάνει η Σοφία Αλικανιώτη. Οι δύο αθλήτριες προέρχονται από την προετοιμασία του Μισάτο και θα προσπαθήσουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό.

Στα προκριματικά Καραλής, Ρίζος και Εμμανουηλίδου

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι έτοιμος να διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να περάσει αλώβητος από τη διαδικασία του προκριματικού. Ο άλτης των 6,08 μ. θα πάρει μέρος στο πρώτο προκριματικό γκρουπ μαζί με κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος: τον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις, τον Αμερικανό Σαμ Κέντρικς και τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ.

Το ντεμπούτο του στη διοργάνωση κάνει ο Γιάννης Ρίζος, που μετέχει στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ και με 5,73 μ. ελπίζει σε μια καλή παρουσία. Ο αθλητής είναι σε καλή κατάσταση και θέλει να βρεθεί κοντά στο ατομικό του ρεκόρ, το οποίο δεν αποκλείεται να δώσει και πρόκριση στον τελικό.

Το όριο πρόκρισης είναι 5,80 μ. και τα διαδοχικά ύψη τα εξής: 5,40 μ., 5,55 μ., 5,70 μ., 5,75 μ., 5,80 μ.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου προετοιμαζόταν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για το αγώνισμα των 200 μ., στο οποίο είχε την πρόκριση από νωρίς. Τελευταία στιγμή μπήκε και στα 100 μ., όπου θα πάρει θέση εκκίνησης, στην πρώτη ημέρα της διοργάνωσης. Η νεαρή αθλήτρια «κουβαλά» από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική, ωστόσο – όπως έκανε και πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, στο πρώτο της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό.

Η αθλήτρια τρέχει στην 4η προκριματική σειρά και την πρόκριση για τον ημιτελικό θα πάρουν οι τρεις πρώτες από κάθε σειρά και οι τρεις καλύτεροι χρόνοι.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2. Βίντεο, δηλώσεις και όλη η δράση του Παγκοσμίου στα social της Ομοσπονδίας.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ

01:30 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη

03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός

04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ

05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος

05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα