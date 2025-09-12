Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε στην Πάτρα, όπου μία 70χρονη οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών και συγκρούστηκε σφοδρά με άλλο όχημα. Το αυτοκίνητο της τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί και να απανθρακωθεί, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο ένας από τους δυο άνδρες του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 54 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με συγγενείς της 70χρονης αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας.

«Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48 ετών. Μπορούσε και την ήλεγχε την ασθένεια. Τελευταία όμως, επειδή πριν δύο χρόνια είχε πέσει και είχε κάνει εγχείρηση. Είχε πρόβλημα δεν περπατούσε καλά αλλά συνέχισε να οδηγεί. παρότι εμείς και οι φίλοι μας πιστεύαμε ότι δεν έπρεπε να οδηγεί», είπε συγγενής της 70χρονης.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Η γυναίκα οδηγούσε για ένα χιλιόμετρο, στο αντίθετο ρεύμα για περίπου ένα λεπτό, με 60 χιλιόμετρο την ώρα. Μπήκε στην εθνική οδό από τον κόμβο των Σελιάνιτικων, οδηγούσε δεξιά. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, μόλις κατάλαβε το λάθος της, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτιού. Αποπροσανατολίστηκε και αποφάσισε να κάνει αναστροφή.

«Έκανε αναστροφή να γυρίσει στο Αίγιο αλλά εκεί ο δρόμος είναι μονής κυκλοφορίας, έχει διάζωμα, οπότε πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, πήγαινε αντίθετα. Οι οδηγοί αντίθετα που την απέφευγαν, της κάνανε νόημα αλλά δεν κατάλαβε», είπε ο συγγενής της ηλικιωμένης.

Διερχόμενοι οδηγοί που την έβλεπαν να οδηγεί ανάποδα, της έκαναν σήματα για να σταματήσει, κάνοντας ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση με το όχημά της.

Η γυναίκα συγκρούστηκε με το όχημα που επέβαιναν οι δυο άνδρες, εκσφενδονίζεται, περιστρέφεται στον αέρα και καταλήγει στο κράσπεδο της εθνικής οδού, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Πατέρας τριών παιδιών ο 54χρονος

Τραγική ειρωνεία για τον 54χρονο από την Κέρκυρα, σήμερα η σύντροφός του θα πάντρευε την κόρη της και θα βάφτιζε το εγγόνι της σύμφωνα με το MEGA.

Η τελετή θα γίνει κανονικά καθώς η γυναίκα ζήτησε από τους καλεσμένους να ντυθούν στα λευκά για να τιμήσουν την μνήμη του συντρόφου της.

Ο 54χρονος, ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου στα Μέγαρα, ήταν πατέρας 3 παιδιών δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας τη γυναίκα να έρχεται κατά πάνω. Αρχικά είχε τις αισθήσεις του. Λίγες ώρες μετά εξέπνευσε.

Ο δεύτερος επιβάτης του αυτοκινήτου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου με κατάγματα στο σώμα ενώ χθες υπεβλήθη σε χειρουργείο.