Ένας 52χρονος συνελήφθη χθες σε περιοχή της Ημαθίας και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα Βέροιας, μετά από μήνυση του υπουργού Υγείας ότι τον στοχοποιούσε τα τελευταία 24ωρα, με προκλητικές αναρτήσεις και υβριστικά – απειλητικά μηνύματα κατά του Άδωνη Γεωργιάδη σε προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη σκιά των εξεγέρσεων στο Νεπάλ.

Μετά την καταγγελία του υπουργού, ξεκίνησε έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε στη σύλληψη του 52χρονου, χθες το μεσημέρι, στον χώρο της εργασίας του.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβρισης (κατ’ εξακολούθηση), μέσω του διαδικτύου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου ο συλληφθείς προέβη στις επίμαχες αναρτήσεις, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες του διαδικτύου σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Κατά πληροφορίες, η τελευταία του ανάρτηση φαίνεται να στρεφόταν και κατά άλλων πολιτικών προσώπων, όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κ.ά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός για αδικήματα μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου

«Σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις – δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Από την επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ο εμπλεκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (11/9/2025), στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Νωρίτερα και συγκεκριμένα, από το βράδυ της Πέμπτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε καταγγείλει επώνυμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοχοποίησή του και μάλιστα ενημέρωνε για τη δικαστική οδό που είχε ακολουθήσει, προειδοποιώντας με ανάλογες κινήσεις πιθανούς μιμητές.

«…Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα… Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος.

Ενημερώνω».