Θύμα επίθεσης έπεσε ο Τσάρλι Κερκ. Ο ακροδεξιός ακτιβιστής πυροβολήθηκε σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση του. Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

Το μήνυμα του Τραμπ για τον Κερκ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το συμβάν και ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί για τον Κερκ. «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έχει πυροβοληθεί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο Θεός να τον ευλογεί», συνέχισε ο πρόεδρος. Ο Τραμπ έχει επαινέσει στο παρελθόν τον Κερκ ως καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του μεταξύ των νέων ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές