Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, καθώς για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα η Πολωνία, προχωρά στη κατάρριψη ρωσικών drones εντός του εναέριου χώρου της, εξέλιξη που σηματοδοτεί σαφή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ειδικότερα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χαρακτήρισαν την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, κατά τη διάρκεια επιδρομής εναντίον της Ουκρανίας, ως «επίθεση» που απείλησε την ασφάλεια των πολιτών και κατέστησε απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», τόνισε η διοίκηση επιχειρήσεων μέσω X.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε ότι οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο και την ηγεσία του στρατού.

Μαζική επιδρομή στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε για να αποκρούσει μαζική ρωσική επιδρομή με UAVs στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση, μέσω Telegram, της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης και της πολεμικής αεροπορίας.

Έγινε λόγος για μεγάλο αριθμό εχθρικών drones σε κεντρικές, βορειοανατολικές, νότιες και δυτικές περιφέρειες, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε ότι ορισμένα εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, «απειλώντας» την πόλη Ζάμοστς.

Το πολωνικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της Πολωνίας και των συμμάχων της για την προστασία του εναέριου χώρου. Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά και πολεμικά πλοία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

«Πράξη πολέμου»

Στις ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν δήλωσε ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones αποτελούν ένδειξη πως «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής».

«Μετά τη σφαγή που συνεχίζει να προκαλεί στην Ουκρανία, αυτές οι εισβολές δεν μπορούν να αγνοηθούν», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζο Γουίλσον, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποστήριξε επίσης, μέσω Χ, ότι η Ρωσία «επιτίθεται σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ, την Πολωνία, με drones», χαρακτηρίζοντάς το «πράξη πολέμου».

«Είμαστε ευγνώμονες προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή τους στη συνεχιζόμενη απρόκλητη επιθετικότητα του εγκληματία πολέμου Πούτιν εναντίον ελεύθερων και παραγωγικών εθνών», πρόσθεσε.

Ο Γουίλσον κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απαντήσει με κυρώσεις «που θα οδηγήσουν στη χρεοκοπία τη ρωσική πολεμική μηχανή». «Ο Πούτιν δεν αρκείται πλέον να χάνει στην Ουκρανία, ενώ βομβαρδίζει μητέρες και βρέφη, τώρα δοκιμάζει άμεσα την αποφασιστικότητά μας σε έδαφος του ΝΑΤΟ», είπε.

Σε επιφυλακή η Πολωνία

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από το 2022, όταν ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος χτύπησε χωριό στη νότια Πολωνία, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, μερικούς μήνες μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τώρα περιστατικά καταστροφής drones από τα πολωνικά ή συμμαχικά αμυντικά συστήματα.

Η Βαρσοβία έκλεισε τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Σοπέν στη Βαρσοβία. Νωρίτερα, είχε ανακοινώνει ότι θα κλείσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, τοπική ώρα, τα σύνορά της με τη Λευκορωσία, λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων που διεξάγονται εκεί με επικεφαλής τη Ρωσία. Οι μεγάλης κλίμακας κοινές ασκήσεις Ρωσίας–Λευκορωσίας, γνωστές ως «Zapad», έχουν προκαλέσει ανησυχίες ασφαλείας σε γειτονικές χώρες–μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία. Η Λιθουανία δήλωσε ότι ενισχύει την άμυνά της κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, λόγω των ασκήσεων.