Η πρώτη από τους τέσσερις επιβάτες του Madleen που απελάθηκε ήταν η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Το ΥΠΕΞ του Ισραήλ ανέβασε φωτογραφίες στα social media που τη δείχνουν να μπαίνει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Σουηδία μέσω Γαλλίας.

Προφανώς η νεαρή ακτιβίστρια ήταν ανάμεσα σε εκείνους που υπέγραψαν το χαρτί της απέλασης που τους έδωσαν οι Αρχές του Ισραήλ.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025