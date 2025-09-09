Σε ένα στενό εύρος διακύμανσης περιορίστηκε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω ανοικτών διεθνών μετώπων, ενώ οι μέχρι τώρα κινήσεις πάνω από τη ζώνη των 2.000 μονάδων δεν έχουν πείσει την αγορά για τη λήξη της διόρθωσης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,14% στις 2.014,65 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.011,06 μονάδων (-0,32%) και 2.029,81 μονάδων (+0,61%). Ο τζίρος ανήλθε στα 232,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 8,3 εκατ. τεμάχια αξίας 41 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,14% στις 5.071,79 μονάδες, ενώ στο -0,15% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.890,31 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,05% στις 2.182,68 μονάδες.

Στασιμότητα και επιφυλακτικότητα

Ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου έχει περιορίσει το εύρος της διακύμανσής του, προσθέτοντας τη τρίτη κατά σειρά πτωτική συνεδρίασή του. Αυτή η περιοχή αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για το επόμενο σκέλος της κίνησης, με την πορεία της να εξαρτάται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις, και ειδικότερα από τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν στη Γαλλία, καθώς και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Παρά τις προσπάθειες των αγοραστών να στηρίξουν την αγορά στην περιοχή των 2.000 μονάδων, αυτή η ζώνη δεν φαίνεται να έχει πείσει πλήρως την αγορά για την οριστική διόρθωση του τρέχοντος κύκλου. Η περιοχή των 1.977 μονάδων παραμένει ως το βασικό επίπεδο στήριξης, και αν και η αγορά δεν έχει καταγράψει σαφή αντίδραση μέχρι στιγμής, οι διεθνείς εξελίξεις θα είναι καθοριστικές για το επόμενο βήμα.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης δείχνει να είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα στους δύο εκθετικούς των 30 και 50 ημερών, με τις συναλλαγές να υποχωρούν σημαντικά σε σχέση με τον Αύγουστο, δημιουργώντας μια αίσθηση αναμονής. Η συσχέτιση με τις διεθνείς αγορές παραμένει αυξημένη και αναμένεται να συνεχιστεί, όσο το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον δεν προσφέρει νέες ευκαιρίες για αγορές.

Πράγματι, οι εξελίξεις στη Γαλλία μπορεί να μην έχουν δώσει αρνητικά σήματα για τις ευρωπαϊκές αγορές, ωστόσο το Χρηματιστήριο Αθηνών φαίνεται να έχει βρει αφορμή για την αφομοίωση των επιπέδων μετά το έντονο ράλι ανόδου που παρατηρήθηκε. Αν και ο Γενικός Δείκτης έχει χάσει κάποιες μονάδες από τα υψηλά του έτους (2.135 μονάδες), η πλάγια κίνηση δείχνει ότι οι διορθώσεις σε επίπεδο τίτλων είναι μέχρι στιγμής ελεγχόμενες.

Από την άλλη, η εύθραυστη κατάσταση στις ευρωπαϊκές αγορές δεν προμηνύει κάτι αρνητικό, και δεν παρατηρείται αύξηση του κινδύνου για τα ελληνικά ομόλογα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τάση αποεπένδυσης ή άλλα σοβαρά σημάδια που να προϊδεάζουν για ευρύτερο κύμα μείωσης του ρίσκου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Τιτάν, Metlen, Motor Oil και Σαράντης σημείωσαν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Alpha Bank, Lamda, Coca Cola, Aktor, Eurobank, ΔΑΑ και Πειραιώς.

Στον αντίποδα, η Optima Bank έκλεισε με άλμα 3,09%, με την ΕΛΧΑ να κερδίζει 2,51%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Jumbo, Cenergy, Aegean και ΕΥΔΑΠ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Helleniq Energy, Εθνική, ΟΠΑΠ κα ΟΤΕ. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Κύπρου.

Πηγή: ot.gr