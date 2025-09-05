Έντονη μεταβλητότητα και αρκετές εναλλαγές προσήμου εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και έχει κάποιες στηρίξεις από επιλεγμένους τίτλους, δεν μπορεί να αναχαιτίσει πλήρως τις πιέσεις των πωλητών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,26% στις 2.027,24 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 63,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 11,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,27% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.102,47 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,28% στις 2.207,98 μονάδες.

Παραμένει η αβεβαιότητα

Η αγορά προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της, χωρίς όμως να μπορεί να εξέλθει της αβεβαιότητας που του έχει στερήσει αυτήν την εβδομάδα την τάση του. Οι αγοραστές δείχνουν στην πράξη άλλωστε ότι έχουν γίνει πιο απαιτητικοί στις τιμές που θα παρέμβουν και θα δώσουν το στίγμα τους, με αρκετά χαρτοφυλάκια να ενισχύουν τα επίπεδα ρευστότητάς τους ενόψει των γαλλικών εξελίξεων που αναμένονται από τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση της χώρας.

Καθοριστικής σημασίας για την επόμενη εβδομάδα θα παραμείνει η στάση των αγοραστών. Το ζητούμενο είναι αν η πτώση από τα πολυετή, «ακριβά», υψηλά θα ερμηνευτεί ως ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερα επίπεδα ή ως σαφές καμπανάκι ότι η αγορά εισέρχεται σε μια πιο ήπια φάση της bull market.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η ανοδική πορεία σε βάθος χρόνου παραμένει άθικτη, καθώς η διόρθωση περίπου 100 μονάδων από το υψηλό 15ετίας δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Παρ’ όλα αυτά, η βραχυπρόθεσμη δυναμική δείχνει σημάδια κόπωσης, με τις τάσεις να γίνονται πιο «κόκκινες».

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Κύπρου, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor και Σαράντης σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Τιτάν, Aegean, Βιοχάλκο, ΔΑΑ, Λάμδα, Εθνική, Jumbo, Πειραιώς, Metlen, Eurobank, Coca Cola, ΟΤΕ, ΕΛΧΑ και Cenergy.

Στον αντίποδα, σημαντικές στηρίξεις δίνουν οι ΔΕΗ, Helleniq Energy και Optima Bank, οι οποίες σημειώνουν κέρδη άνω του 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Alpha Bank και Motor Oil.

Πηγή: ot.gr