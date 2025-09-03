Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, «βγάζοντας» την πρώτη καλή αντίδραση μετά από αρκετές ημέρες πιέσεων και ανακτώντας τη ζώνη των 2.030 μονάδων, αφού «έριξε» τις πρώτες κοντινές του αντιστάσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,51% στις 2.032,17 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.993,66 μονάδων (-0,41%) και 2.034,38 μονάδων (+1,62%). Ο τζίρος ανήλθε στα 169 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 30,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων, διακινήθηκαν 3,2 εκατ. τεμάχια, αξίας 19,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,59% στις 5.113,67 μονάδες, ενώ στο +0,42% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.913,04 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,36% στις 2.216,40 μονάδες.

Η μάχη και η αντίδραση

Αφού οι long έδωσαν από χθες το μήνυμα ότι δε θα αφήσουν εύκολα να χαθεί το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, σήμερα, με τη βοήθεια του διεθνούς κλίματος, εξανεμίστηκε μέρος της επιφυλακτικότητας των περισσοτέρων αγοραστών, με την αγορά να αντιδρά θετικά. Κόντρα μάλιστα στα μέτωπα που εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και στη Λ. Αθηνών, ειδικά μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι ανόδου.

Στην ουσία, το ΧΑ θέλει να δώσει το μήνυμα ότι κρατά εντός των τειχών του τη ρευστότητα που έχει εξασφαλιστεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο, μετά τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων 10 μηνών. Εάν τα καταφέρει, αργά η γρήγορα θα διοχετευτεί σε τίτλους που έχουν προηγηθεί της διόρθωσης και έχουν σημάνει ελκυστικά επίπεδα (επαν)εισόδου. Εάν όχι, θα χρειαστεί η αγορά νέους καταλύτες, ώστε να ενεργοποιήσει και πάλι τους αγοραστές.

Οι δασμοί Τραμπ και η ΔΕΘ

Βέβαια, η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στους αμερικανικούς δασμούς, εν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό, που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα και τα οποία θα δώσουν ενδείξεις για την περαιτέρω πορεία των επιτοκίων και για τη «ζημιά» που έχουν κάνει στην οικονομία. Παράλληλα, η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει πηγή ανησυχίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις των ομολόγων.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κλίμα, θετικά επέδρασε το δημοσίευμα του Bloomberg, σχετικά με το πακέτο που ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα που προκύπτει από τη θεαματική βελτίωση των δημοσιονομικών, μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, όπως αναφέρει. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η εικόνα αυτή διαφοροποιεί την Ελλάδα από χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, που παλεύουν με υψηλά ελλείμματα, ενώ το ελληνικό 10ετές ομόλογο κινείται σε χαμηλότερες αποδόσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική ξεχώρισε και σήμερα, καταγράφοντας κέρδη 3,31%, με τις Eurobank, Cenergy, Alpha Bank, ΔΕΗ και Τιτάν να κλείνουν με κέρδη που ξεπέρασαν το 2%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Aegean, Πειραιώς, Βιοχάλκο, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Aktor, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Λάμδα, Motor Oil, ΟΠΑΠ, Σαράντης, Κύπρου, Coca Cola, Optima Bank, Metlen, Helleniq Energy και ΕΛΧΑ, με μόνον τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών να κλείνει αμετάβλητος.

