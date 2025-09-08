Η Ελλάδα ανακοίνωσε δραστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ελαφρύνσεων και άλλων οικονομικών κινήτρων, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος το οποίο, σύμφωνα με τον Guardian, την καθιστά τη γηραιότερη χώρα της Ευρώπης.

Στο εκτενές ρεπορτάζ της η αγγλική εφημερίδα αναφέρεται στα μέτρα που εξήγγειλε ο Ελληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ενώ επιχειρεί να φωτίσει τις αιτίες για την απότομη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το πακέτο ελαφρύνσεων ύψους 1,6 δισ. ευρώ (1,4 δισ. λίρες) επιβλήθηκε από μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεσογειακή χώρα: μια δημογραφική κρίση άνευ προηγουμένου, σχολιάζει ο Guardian.

«Γνωρίζουμε ότι το κόστος ζωής είναι διαφορετικό αν δεν έχεις παιδιά και διαφορετικό αν έχεις δύο ή τρία παιδιά», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή μετά την ανακοίνωση των μέτρων. «Επομένως, ως κράτος πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ανταμείψουμε τους πολίτες μας που επιλέγουν να κάνουν παιδιά».

Από το 2026 τα μέτρα για το δημογραφικό

Τα μέτρα, τα οποία κυμαίνονται από μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων για όλες τις φορολογικές κλίμακες έως μηδενικό συντελεστή για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος με τέσσερα παιδιά, θα τεθούν σε εφαρμογή το 2026, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε το πακέτο ως την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια.

Οι πολιτικές βασίζονται σε άλλες πρωτοβουλίες της κεντροδεξιάς κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Εθνική απειλή το δημογραφικό»

Με τα ποσοστά γονιμότητας στην Ελλάδα να είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη – 1,4 παιδιά ανά γυναίκα, το ποσοστό αναπαραγωγής είναι πολύ κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης του 2,1 – ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πρόβλημα «εθνική απειλή».

Η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα

Ο ελληνικός πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί από τα σημερινά 10,2 εκατομμύρια σε πολύ κάτω από 8 εκατομμύρια έως το 2050, οπότε το 36% θα είναι άνω των 65 ετών, σύμφωνα με την Eurostat.

«Στο ήμισυ τα ποσοστά γονιμότητας»

Αναγνωρίζοντας ότι η μείωση είχε λάβει υπαρξιακές διαστάσεις, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι τα ποσοστά γονιμότητας είχαν μειωθεί κατά το ήμισυ από την αρχή της οικονομικής κρίσης της χώρας πριν από 15 χρόνια.

«Η φορολογική μας μεταρρύθμιση θα δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα… ως επικεφαλής της οικονομικής ομάδας, θα έλεγα ότι η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι το δημογραφικό ζήτημα», δήλωσε.

Επακόλουθο της λιτότητας η δημογραφική κρίση

Η κρίση που πλήττει την Ελλάδα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία έχει ευρέως κατηγορηθεί για την ανησυχητική αυτή πτώση. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι νεότεροι ήταν μεταξύ των πιο πληγμένων από τα μέτρα λιτότητας που απαιτήθηκαν ως αντάλλαγμα για τα διεθνή πακέτα διάσωσης που απέτρεψαν τη χρεοκοπία και κράτησαν τη χρεωμένη Αθήνα στην ΕΕ.

Περισσότεροι από 500.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα αναζητώντας εργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης, μια έξοδος κυρίως νέων και ταλαντούχων πολιτών που η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιστρέψει.

Το δημογραφικό απειλεί περίθαλψη, συντάξεις, εργασία, εθνική ασφάλεια

Τα τελευταία μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν την κατάργηση των φορολογικών υποχρεώσεων για όσους ζουν σε αγροτικές περιοχές με λιγότερους από 1.500 κατοίκους, θα χρηματοδοτηθούν με χρήματα από το δημοσιονομικό πλεόνασμα, καθώς η οικονομία έχει ανακάμψει.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η πτώση των ποσοστών γονιμότητας θέτει τα συστήματα συντάξεων και υγείας, καθώς και τις αγορές εργασίας και την εθνική ασφάλεια, σε άνευ προηγουμένου κίνδυνο σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Πολύτιμα διδάγματα από τη δημογραφική κρίση της Ελλάδας

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, το βρετανικό ιατρικό περιοδικό Lancet ανέφερε ότι οι ριζικές δημογραφικές αλλαγές αποτελούν εγγενή απειλή για το σύστημα υγείας της χώρας, μαζί με τις κοινωνικοοικονομικές πιέσεις και την απρόβλεπτη κλιματική κρίση. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σειρά σύνθετων προκλήσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι οποίες οφείλονται στις δημογραφικές αλλαγές», ανέφερε σε μελέτη που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. «Η περίπτωση της Ελλάδας προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις».

Το 2020 – ένα χρόνο μετά την πρώτη του εκλογή – η κυβέρνηση Μητσότακη ανακοίνωσε ένα επίδομα γέννησης για να ενθαρρύνει τις γεννήσεις. Από τότε, το επίδομα έχει αυξηθεί από 1.700 ευρώ για το πρώτο παιδί σε 3.500 ευρώ για το τέταρτο, επιπλέον ενός μηνιαίου επιδόματος έως 140 ευρώ ανά παιδί.

«Η έλλειψη παιδιών κλείνει τα σχολεία»

Ωστόσο, καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται ραγδαία σε μια χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς στην ΕΕ, οι πολιτικές αυτές φαίνεται να έχουν ελάχιστη επίδραση. Το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι έκλεισε περισσότερα από 700 σχολεία σε όλη τη χώρα, επικαλούμενο την έλλειψη μαθητών.

Με τη δημοτικότητα της κυβέρνησής του να έχει πληγεί από τις κατηγορίες για διαφθορά και τις ανησυχίες για το κόστος ζωής, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να αυξήσει τις συντάξεις και να προσφέρει προσιτή στέγαση με την κατασκευή ακινήτων σε εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας σε απομακρυσμένες περιοχές θα καταργηθεί επίσης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι νέοι να μετακομίσουν στην ύπαιθρο, όπου οι τιμές είναι συχνά πολύ χαμηλότερες από αυτές των πόλεων. Η στέγαση είναι τόσο ακριβή, που οι νεότεροι Έλληνες συχνά παραπονιούνται ότι αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς τους μέχρι τα 30 τους χρόνια – ένας ακόμη λόγος που για την έλλειψη ενδιαφέροντος για την απόκτηση παιδιών, καταλήγει ο Guardian.

