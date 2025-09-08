Βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν τον 32χρονο ληστή τη στιγμή που εισβάλλει σε καταστήματα μίνι μάρκετ σε Καμίνια, Κορυδαλλό και Νίκαια.

Κρατώντας ένα μαχαίρι, ο κατηγορούμενος φαίνεται να απειλεί τους υπαλλήλους, αναγκάζοντάς τους να του παραδώσουν τα χρήματα από τις ταμειακές μηχανές.

Η δράση του κράτησε περίπου έναν μήνα, μέχρι που οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Πειραιά, κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Μετά την τελευταία ληστεία σε ψιλικατζίδικο στα Καμίνια, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και άμεσα να φτάσουν στα ίχνη του και να τον συλλάβουν.

Στην κατοχή του βρέθηκαν το μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατά την διάρκεια των ληστειών.

Οι αρχές έχουν ήδη εξιχνιάσει 5 περιπτώσεις ληστειών που διέπραξε ο 32χρονος, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον συνεργό του που φέρεται να τον συνόδευε σε κάποιες από τις επιθέσεις.