Οι Άρης Ραβανός, Ελένη Γκρήγκοβιτς και Γρηγόρης Τζιοβάρας, δημοσιογράφοι στο «ΒΗΜΑ», αναλύουν στον Γιάννη Θ. Διαμαντή όσα συνέβησαν στα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ. Το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία Μητσοτάκη και η επιστροφή του παλιού γνώριμου Τσίπρα.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τα μηνύματα της ΔΕΘ και οι ερμηνείες τους» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:35 Τι διαφορετικό είχε η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

1:54 Οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

2:58 Ποιοι ευνοούνται περισσότερο από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

3:36 Η απουσία αυτοκριτκής και η ισχυρή πρόθεση για εξάντληση της τετραετίας.

7:50 Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και η νέα πολιτική του ταυτότητα.

10:52 Πώς ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τον Τσίπρα ως αντίπαλο.

11:52 Τι να περιμένουμε από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών που θα ακολουθήσουν στην 89η ΔΕΘ.

13:08 Το κλίμα από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

14:20 Οι εκπλήξεις στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

