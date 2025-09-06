Έναν εφιάλτη έζησε στα χέρια ενός 30χρονου μία 79χρονη από τη Σουηδία, ο οποίος την απήγαγε και την βασάνιζε επί 47 ημέρες για να της αποσπά χρήματα κρατώντας την αιχμάλωτη μέσα στο διαμέρισμά του στην Ξάνθη.

Η γυναίκα μιλάει αποκλειστικά στο MEGA.

«Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Έχω κακοποιηθεί»

Η 79χρονη έκανε το μεγάλο ταξίδι από τη Σουηδία για να τον συναντήσει. Εκείνος ήταν μόλις 30 χρόνων. Της πούλησε έρωτα και συντροφικότητα και τελικά κατέληξε όμηρος στο διαμέρισμα του στη Ξάνθη, αβοήθητη στα χέρια του μετά τη χρήση ουσιών.

Στόχος του δράστη, από την πρώτη στιγμή, ήταν τα χρήματα της γυναίκας που τελικά δεν ήταν όσα περίμενε.

«Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήρθα. Και τότε με χτύπησε. Δεν άντεχα. Δε μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δε με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112» είπε.

Η γυναίκα βρήκε τον τρόπο και κάλεσε σε βοήθεια μέσω συγγενικών της προσώπων. Η Interpol έδωσε σήμα στις ελληνικές αρχές.

Στην κινηματογραφική έφοδο της αστυνομίας ο 30χρονος αντιστάθηκε ενώ επιτέθηκε ακόμα και στους αστυνομικούς. Το θύμα ήταν εκεί με εμφανείς μώλωπες στο σώμα.

Η γυναίκα δεν μπορεί να πιστέψει ότι το μαρτύριό της τελείωσε και προσπαθεί να αναρρώσει.

«Δεν έχουμε επαφές»

Ο δράστης, χρήστης ουσιών, περιγράφεται ως ένας άνθρωπος απόμακρος που είχε κόψει κάθε επαφή ακόμα και με την οικογένειά του.

-Δεν έχουμε επαφές. Κανά χρόνο και…Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δυο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα.

-Φίλους είχε; Παρέες;

-Αλητοπαρέες. Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήλθε μόνη της. Την ήξερε.