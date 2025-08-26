Συναγερμός σήμανε στις αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν περαστικός λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα, ενημέρωσε την αστυνομία για ύποπτο περιεχόμενο μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στην οδό Ρήγα Φεραίου 11, στην Καισαριανή. Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για όπλα και πυρομαχικά.

Στο σημείο έφτασε άμεσα κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και απέκλεισε τον χώρο. Στη συνέχεια, εντόπισαν και περισυνέλεξαν αντικείμενα στρατιωτικού τύπου.

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας σε προχωρημένη οξείδωση,

1 αμυντική χειροβομβίδα με μηχανισμό πυροδότησης

10 κεφαλές από βλήματα όλμου και διάφορα τμήματα τους

φυσίγγια

αποσυναρμολογημένο πιστόλι

εξαρτήματα όπλων

3 κορμοί από περίστροφα

κορμός από υποπολυβόλο Thompson

άλλο ένα πολυβόλο αγνώστου τύπου

σιδερογροθιές

χειροπέδες

πτυσσόμενα γκλομπ

φυσιγγιοθήκες

κλείστρα

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ οι αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, για να διαπιστώσουν πώς κατέληξαν στον κάδο και ποιος ενδεχομένως ήθελε να τα ξεφορτωθεί. Το υλικό που εντοπίστηκε ήταν πολλών ετών και ανενεργό, ωστόσο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για αποτυπώματα, μήπως και καταφέρουν να βρουν σε ποιον ανήκουν.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ανεύρεση όπλων και πυρομαχικών σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για περιστατικό ανεύρεσης όπλων και πυρομαχικών σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, όπου μετά από έρευνα εντός του κάδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 οξειδωμένοι μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας,

εκρηκτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μαζί με το πυροδοτικό,

10 οξειδωμένες κεφαλές από βλήματα όλμου,

διάφορα οξειδωμένα ούρια από βλήματα όλμου,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός,

διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων Β’ παγκόσμιου πολέμου,

3 κορμοί από περίστροφο οξειδωμένο,

3 κορμοί από περίστροφο οξειδωμένο, σιδερένιος κορμός από υποπολυβόλο Β’ Παγκόσμιου πολέμου,

διάφορες φυσιγγιοθήκες

κλείστρα από διάφορα όπλα Β’ Παγκόσμιου Πολέμου

κορμός από πολυβόλο,

2 σιδερογροθιές,

ζευγάρι χειροπέδες

2 πτυσσόμενα γκλοπ,

διάφορα εξαρτήματα όπλων και

14 θρησκευτικές χριστιανικές εικόνες.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.