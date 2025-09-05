Διακοπή κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8:00 το πρωί της Παρασκευής 5/9 στο κέντρο της Αθήνας λόγω του «Ιστορικού Ράλι Ακρόπολις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από την τροχαία θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00-11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.