Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο στο Βερολίνο, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Οι γερμανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών τόνισαν ότι πρόκειται για ατύχημα δυο οποίο εμπλέκεται μια BMW.

Κάποια από τα παιδιά (όλα ηλικίας 7-8 χρονών) φέρουν ελαφρά τραύματα, αναφέρει η Bild, ενώ μια κηδεμόνας των παιδιών τραυματίστηκε σοβαρά και έχει κι αυτή μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο οδηγός της BMW δεν τραυματίστηκε.

Οι φωτογραφίες τον δείχνουν να ακουμπάει στο αυτοκίνητό του και να ανακρίνεται από την αστυνομία. Το μπροστινό αριστερό φανάρι του αυτοκινήτου έχει υποστεί ζημιά καθώς το όχημα εκτράπη της πορείας του καθώς έπαιρνε στροφή.

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, η αστυνομία και η πυροσβεστική παραμένουν στο σημείο.