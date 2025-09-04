Έκπληξη και εντύπωση προκάλεσε σε πολλούς από εμάς το Μεχλισεδέκ, το σπάνιο όνομα που φέρει ο Αρχιμανδρίτης ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης και που οι περισσότεροι από εμάς ακούσαμε για πρώτη φορά.

Στην αναζήτηση λοιπόν της προέλευσης αυτού του ονόματος προέκυψε ότι ο Μεχλισεδέκ ήταν μια ιδιαίτερη βιβλική μορφή.

Στην Καινή Διαθήκη γίνεται αναφορά στο όνομά του και υπογραμμίζεται ότι ήταν χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα και χωρίς γενεαλογία, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε σύμβολο αιώνιας ιερατικής τάξης.

Στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γένεσης, εμφανίζεται ως βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του Θεού.

Η συνάντηση του Μεχλισεδέκ με τον Αβρράμ

Σύμφωνα με τη Βίβλο ο Μεχλισεδέκ συναντά τον Αβραάμ μετά τη νίκη του σε μια μάχη στη Χεβρώνα και τον ευλογεί, προσφέροντας ψωμί και κρασί. Σύμβολα που αργότερα απέκτησαν ιδιαίτερη θεολογική σημασία.

Οπως είχε αναφέρει ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας «Τον νικητή Αβραάμ, όταν επέστρεφε στην Χεβρών, βγήκαν από ευγνωμοσύνη να υπαντήσουν οι ελευθερωθέντες βασιλείς. Αλλά μεταξύ αυτών ήρθε και ο βασιλεύς Μελχισεδέκ, ο βασιλεύς και ιερεύς συνάμα της Σαλήμ, δηλαδή, της Ιερουσαλήμ. Και αυτός πρόσφερε στον Αβραάμ, άρτο και οίνο. Ψωμί και κρασί. Και όπως λέγει ο απόστολος Παύλος είναι «πολύς» και «δυσερμήνευτος» ο λόγος για τον Μελχισεδέκ. Γιατί, σαν βασιλεύς, μπορούσε να προσφέρει πλούσιο γεύμα στον νικητή Αβραάμ και όχι λίγο άρτο και οίνο. Και έπειτα ο Μελχισεδέκ, αν και αναφέρεται για πρώτη φορά, δεν αναφέρεται ούτε ο πατέρας του ούτε η μητέρα του. Αυτό, συμβαίνει, γιατί ο Μελχισεδέκ συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος είναι «αμήτωρ» (γιατί γεννήθηκε χωρίς μητέρα κατά την γέννησή του από τον Θεό Πατέρα) και είναι και «απάτωρ» (γιατί, γεννήθηκε χωρίς πατέρα κατά την γέννησή του επί της γης από την Παναγία Μητέρα Του). Και αφού ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του Ιησού Χριστού, γι᾽ αυτό και πρόσφερε άρτο και οίνο στον Αβράαμ, γιατί ο Χριστός μας δίνει το Σώμά του και το Αίμά Του στα είδη του άρτου και του οίνου».

