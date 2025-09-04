Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα, όταν ένα νεογέννητο μωρό περίπου 30 ημερών εντοπίστηκε μόνο του σε πάρκο, κοντά στην Ακρόπολη.

Το βρέφος βρήκε μια 55χρονη γυναίκα από την Αλβανία, η οποία ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται προληπτικά.

Λίγη ώρα αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων εμφανίστηκε μια γυναίκα Ρομά, η οποία ανέφερε ότι αναζητεί το νεογέννητο μωρό της καταγγέλλοντας πως ένας άγνωστος άνδρας, πρόσεχε το παιδί της όσο εκείνη ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ στην Καλλιρόης. Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο ίδιος άνδρας ξαφνικά εξαφανίστηκε με το μωρό της.

Η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι αρχές ερευνούν την καταγγελία της μητέρας του παιδιού, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας του σούπερ μάρκετ, προκειμένου να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη υπόθεση.