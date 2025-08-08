Σε κωματώδη κατάσταση βρίσκεται βρέφος στα Χανιά, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι. Το άτυχο παιδάκι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Το σοκαριστικό ατύχημα έγινε στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων, το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου. Η 17χρονη μητέρα έχασε το ενάμιση έτους παιδάκι από τα μάτια της κι εκείνο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε κάτω.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων. Όπως ενημέρωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, εξετάστηκε από νευρολόγο και παιδοχειρουργό, διασωληνώθηκε, υπεβλήθη σε αξονική, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να διακομισθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως είπε ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης στην ΕΡΤ, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ παίδων, με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Η μητέρα του βρέφους συνελήφθη από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.