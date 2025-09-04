Η Μαύρης Βίβλος του ΠαΣοΚ συνεχίζεται σήμερα. Η ομάδα κρούσης της Χαριλάου Τρικούπη, μετά την ανάπαυλα που είχε εξαιτίας της εκδήλωσης της 3ης Σεπτεμβρίου με θέμα το δημογραφικό επανέρχεται σήμερα και παρουσιάζει το τρίτο μέρος της τετραλογίας με τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης.

Στις 12:00 στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη εκπρόσωποι του κόμματος θα μιλήσουν μπροστά στους δημοσιογράφους για όσα υποσχέθηκε και δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία, σε μία συνέντευξη Τύπου που θα μεταδοθεί και live streaming από τους επισήμους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος.

Σήμερα και αμέσως μετά την εισήγηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστα Τσουκαλά είναι προγραμματισμένο να τοποθετηθούν για θέματος περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης ο βουλευτής και υπεύθυνος Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Πουλάς, ο επίσης βουλευτής και υπεύθυνος περιβάλλοντος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο γραμματέας του τομέα πολιτικής προστασίας Μιχάλης Χαλάρης και ο τομεάρχης περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος.