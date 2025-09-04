Η οριακή κατάσταση στη Γαλλία και η επόμενη ημέρα. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που αναλύει η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», στον Γιάννη Θ. Διαμαντή.
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τα άπαντα της πολιτικοοικονομικής κρίσης στη Γαλλία» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:
- 0:29 Το πρόβλημα που βασανίζει περισσότερο τη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
- 2:03 Πού οφείλονται οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι.
- 3:18 Οι ανησυχητικές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ και το ΔΝΤ που καραδοκεί.
- 4:04 Η δυσμενής θέση της κυβέρνησης Μπαϊρού και το σκεπτικό πίσω από το αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης.
- 5:02 Οι επιλογές του Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνεδρίαση για την ψήφο εμπιστοσύνης στη γαλλική κυβέρνηση.
- 7:47 Πώς αντιδρούν Μαρίν Λεπέν και γαλλική ακροδεξιά.
- 8:42 Η αντίδραση των Γάλλων πολιτών στην κρίση που βιώνει η χώρα τους.
- 10:52 Η συμπεριφορά των Ευρωπαίων απέναντι στη Γαλλία.
