Μια ιδιαίτερα περίεργη στιχομυθία περί… αθανασίας ανάμεσα στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για την 80η επέτειο της νίκης της Κίνας επί της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση κάμερα ασφαλείας. Τον διάλογο έφερε στο φως το πρακτορείο Βloomberg, αφού πρώτα το βίντεο είχε κάνει τον γύρο των σόσιαλ μίντια.

Βιοτεχνολογία, ανθρώπινα όργανα και… αθανασία

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Σι που περπατάει ανάμεσα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας, ξεκινάει την συζήτηση υποστηρίζοντας πως:«Παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά αυτές τις μέρες στα 70 είσαι ακόμα παιδί». Ο Πούτιν φέρεται να απάντησε -μέσω μεταφραστή- πως: «Με την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνέχεια και οι άνθρωποι μπορούν να ζούν όλο και νεότεροι, ακόμα και να επιτύχουν την αθανασία». Η στιχομυθία στο βίντεο μεταφράζεται παράλληλα και στα κορεατικά, όπου γίνεται και αναφορά στις μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Την συζήτηση φαίνεται να κλείνει πάλι ο Σι, υποστηρίζοντας πως: «Οι προβλέψεις είναι ότι, αυτόν τον αιώνα, υπάρχει πιθανότητα να ζήσουμε μέχρι τα 150».

Προσωπική συζήτηση, με προσωπικούς προβληματισμούς;

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η ηλικία και η υγεία τους, είναι πηγές ανησυχίας και για τους τρεις ηγέτες, καθώς κανένας από αυτούς δεν έχει ορίσει κάποιον διάδοχο. Ο Σι είναι ο ίδιος 72 ετών, κατάργησε τους περιορισμούς της προεδρικής θητείας και είναι έτοιμος για μια πιθανή τέταρτη θητεία στην ηγεσία της Κίνας το 2027. Ο Πούτιν, επίσης 72 ετών, άλλαξε τους νόμους της χώρας του για να του επιτρέψουν να κυβερνήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο Κιμ, 41 ετών, πήρε την κόρη του στο Πεκίνο, ενισχύοντας τις εικασίες ότι την προετοιμάζει ως διάδοχό του.

Το σχετικό βίντεο αναδημοσίευσε στο προφίλ του και ο επικεφαλής των ανταποκρίσεων για διεθνή θέματα της Wall Street Journal Γιάροσλαβ Τροφίμοβ στον λογαριασμό του στο X.