Ανησυχία είχε προκαλέσει σε μεγάλη μερίδα καταναλωτών η έρευνα, από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Science of The Total Environment, που αφορούσε την επιμόλυνση των αυγών με τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα.

Ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι τα αυγά είναι ασφαλή και παράλληλα επισημαίνουν το παράδοξο των ευρημάτων της ανάλυσης που έγινε σε 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία. Υπενθυμίζουμε ότι σε όλα τα δείγματα βρέθηκαν PFAS, δηλαδή μια ομάδα από πολυφθοριομένες αλκαλικές ενώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα χημικά σκευάσματα.

«Δεν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, αφορά τα αυγά της οικόσιτης πτηνοτροφίας. Οι καταναλωτές προμηθεύονται αυγά που έχουν ελεγχθεί και είναι πιστοποιημένα», αναφέρει στη Voria.gr ο Βασίλης Τσιούρης, αναπληρωτής καθηγητής Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, με ειδίκευση στην παθολογία πτηνών.

«Το παράλογο των ευρημάτων»

Η συγκεκριμένη μελέτη, που έγινε από το χημικό τμήμα του ΕΚΠΑ, είναι κομμάτι μιας σειράς χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ερευνών ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο επιμόλυνσης σε τρόφιμα από διάφορες ουσίες.

Για να βρεθούν οι συγκεκριμένες ουσίες, λαμβάνονται υπόψιν από τους επιστήμονες ορισμένα ζώα που λειτουργούν ως βιοδείκτες, ώστε να διαπιστωθεί των επίπεδο των επιμολυντών όπως τα PFAS.

Όπως λέει στη Voria.gr ο κτηνίατρος και επιστημονικός υπεύθυνος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αυγού Βασίλης Κομπούλης, η έρευνα του 2023 «στήθηκε πρόχειρα κατά τη γνώμη μου».

Το κενό σύμφωνα με τον ίδιο φαίνεται στο ότι χρησιμοποιήθηκαν μόλις 75 αβγά από πέντε χωρικές εκτροφές «στο πουθενά», όπως λέει χαρακτηριστικά, «δεν ξέρουμε δηλαδή πού είναι, όπου τα αυγά δόθηκαν από εθελοντές».

Μάλιστα επισημαίνει πως είναι άξιο απορίας πως η μελέτη δημοσιεύθηκε στο κατά τα άλλα έγκριτο Science of The Total Environment, ενώ κανονικά θα έπρεπε να διορθωθούν ορισμένες παράμετροι πριν τη δημοσίευση.

Όσον αφορά τα δείγματα που συλλέχθηκαν από μικρά κοτέτσια, έγινε ανάλυση για ποσοστό επιμόλυνσης από τρία στοιχεία. Το ένα ήταν τα PFAS, οι μολυντές που προέρχονται από χημικές ουσίες καθημερινής χρήσης. Το δεύτερο, ήταν εντομοκτόνα, που ένα εξ αυτών είναι ένα πάρα πολύ γνωστό εντομοαπωθητικό που κυκλοφορεί στην αγορά.

Σύμφωνα με τον κ. Κομπούλη, «ίσως αυτό να έγινε στην προσπάθεια του ιδιοκτήτη του κοτετσιού να ψεκάσει τις κότες με το συγκεκριμένο σκεύασμα ώστε να απαλλάξει τα πτηνά από κάποιο είδος ψείρας».

Ακόμα βρέθηκε ένα ζιζανιοκτόνο που έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία στην ΕΕ από το 1986, το οποίο οδηγεί στο πιθανό συμπέρασμα να έχει κατάλοιπα στο χώμα έως και 40 χρόνια μετά την εφαρμογή του όπως συμβαίνει και με το επίσης απαγορευμένο και πιο γνωστό DDT.

To τρίτο εύρημα ήταν ένα αντιβιοτικό που ουσιαστικά έχει να συνταγογραφηθεί για οργανωμένη πτηνοτροφία για περισσότερο από 20 χρόνια, δείχνοντας κατά τον σύμβουλο της Διεπαγγελματικής ότι πρόκειται για περιπτώσεις καθαρά οικόσιτης πτηνοτροφίας.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η πτηνοτροφία είναι ο μοναδικός κτηνοτροφικός κλάδος που καλύπτει το 80% των εγχώριων αναγκών σε αυγά και κατά 90% σε κρέας, ενώ την ίδια ώρα σε χώρες εκτός ΕΕ ακολουθούνται μη εγκεκριμένες πρακτικές εκτροφής, όπως η χρήση κρεατάλευρων και ιχθυάλευρων.