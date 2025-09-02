Ένας 22χρονος μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 2/9 μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα Επείγοντα με τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και κατέληξε σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό.