Αντιδράσεις στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν οι δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για σχέδια ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου, με το Βερολίνο να παίρνει αποστάσεις και να αμφισβητεί την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε τέτοιες τοποθετήσεις.

«Πρόωρες δηλώσεις, χωρίς εντολή»

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, απέρριψε τη Δευτέρα τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν ως «πρόωρες», τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία εντολή για την ανάπτυξη στρατευμάτων.

«Αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορείς να σχολιάζεις δημόσια πριν υπάρξουν διαπραγματεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολωνία.

«Δεν θα ήταν σωστό να επιβεβαιώσω ή να σχολιάσω τέτοιες σκέψεις, πέραν του γεγονότος ότι η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα για την ανάπτυξη στρατευμάτων», πρόσθεσε.

Τα σχέδια που παρουσίασε η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times την Κυριακή, ανέφερε ότι η Ευρώπη καταρτίζει «αρκετά ακριβή σχέδια» για πολυεθνική ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας, με υποστήριξη των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει «δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες υπό ευρωπαϊκή ηγεσία», με την Ουάσινγκτον να παρέχει κρίσιμη συνδρομή σε συστήματα διοίκησης, ελέγχου, πληροφοριών και επιτήρησης.

Η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι υπάρχει «σαφής οδικός χάρτης» και «συμφωνία με τον Λευκό Οίκο», ενώ τόνισε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι «απολύτως κρίσιμες».

Διπλωματική κινητικότητα

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας χωρών που υποστηρίζουν στρατιωτικά και οικονομικά την Ουκρανία. Η συνάντηση θα έχει υβριδική μορφή, με κάποιους ηγέτες παρόντες και άλλους μέσω τηλεδιάσκεψης, και θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο αλλά και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη.

Η αντιπαράθεση φον ντερ Λάιεν – Βερολίνου

Η τοποθέτηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας υπογραμμίζει τις ενδοευρωπαϊκές διαφωνίες γύρω από τον ρόλο της ΕΕ σε στρατιωτικά ζητήματα και τη θεσμική ισορροπία με τα κράτη-μέλη. Ενώ η φον ντερ Λάιεν επιχειρεί να δώσει πολιτική ώθηση στις συζητήσεις για τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, το Βερολίνο στέλνει σαφές μήνυμα ότι τέτοιες αποφάσεις δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαιτούν συναίνεση των κρατών-μελών και του ΝΑΤΟ.