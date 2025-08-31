«Απλώς δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα». Με αυτά τα λόγια η FIBA αποθεώνει σε βίντεο στο X την ευστοχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα τρίποντα.

Στο βίντεο φαίνεται ο παίκτης της Εθνικής να σκοράρει από τη γραμμή του τρίποντου, στο ματς της Ελλάδας απέναντι στη Γεωργία, όπου η χώρα μας νίκησε με 94-53 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του EuroBasket 2025.