Σε κρίσιμη κατάσταση 33χρονη μετά από σοβαρό τροχαίο. Η γυναίκα παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στην παραλιακή, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, σήμερα τα ξημερώματα.

Ηταν γύρω στις 2:00 πμ όταν η 33χρονη υπήκοος Ρουμανίας, επιχείρησε να περάσει τη λεωφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε να περάσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα το όχημα που οδηγούσε ένας 58χρονος να πέσει επάνω της και να την τραυματίσει.

Αμέσως μετά το τραγικό περιστατικό μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο και οι γιατροί δίνουν μάχη να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της και να την απομακρύνουν από τον κίνδυνο.