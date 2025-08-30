Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του Eurobasket. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα διεξαχθούν 12 παιχνίδια, αφού υπάρχει δράση σε όλους τους ομίλους της διοργάνωσης.

Η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Κύπρο σε ένα ματς στο οποίο είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να κάνει το 2/2 και να πάει στο κρίσιμο ματς της Κυριακής με τη Γεωργία χωρίς βαθμολογικές απώλειες.

Μεγάλα ντέρμπι

Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα έχει πολλά παιχνίδια τα οποία αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της διοργάνωσης. Εκείνα που ξεχωρίζουν είναι το Λιθουανία – Γερμανία που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της κορυφής στον Β όμιλο και το Γαλλία – Σλοβενία για τον Δ’ όμιλο.

Το πρόγραμμα της 4ης ημέρας του Eurobasket

A’ όμιλος

14:45 Τσεχία – Εσθονία (Novasports 4)

18:00 Λετονία – Σερβία (Novasports 4)

21:15 Τουρκία – Πορτογαλία (Novasports 4)

Β’ όμιλος

13:30 Λιθουανία – Γερμανία (Novasports 5 HD)

16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία (Novasports 5 HD)

20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία (Novasports 5 HD)

Γ’ όμιλος

15:00 Ιταλία – Γεωργία (ΕΡΤ1)

18:15 Κύπρος – Ελλάδα (ΕΡΤ1, Novasports Start)

21:30 Ισπανία – Βοσνία (Novasports Start)

Δ’ όμιλος

15:00 Ισλανδία – Βέλγιο (Novasports 6 HD)

18:00 Γαλλία – Σλοβενία (Novasports 6 HD)

21:30 Πολωνία – Ισραήλ (Novasports 6 HD)

