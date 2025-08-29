Πιθανολογούμε ότι δεν προβλέπεται να γίνουμε σοφότεροι απ’ όσα θα δούμε σήμερα Παρασκευή (29/8) στα έξι παιχνίδια του Eurobasket 2025. Κι ας έγινε ό,τι έγινε χθες σε Λεμεσό και Κατοβίτσε, από την Γεωργία και την Πολωνία αντίστοιχα.

Σ’ αυτήν εδώ την περίπτωση και με δεδομένο, βάσει της διαμόρφωσης προγράμματος, ότι τα φαβορί των πρώτων δύο ομίλων της διοργάνωσης αντιμετωπίζουν ομάδες της «δευτερότριτης» ταχύτητας και δεν διεξάγεται κάποιο ντέρμπι, η ήδη διαμορφωμένη εικόνα δεν φαίνεται πως θα διαταραχθεί δραματικά πριν από την τρίτη στροφή.

Πώς στ’ αλήθεια θ’ απειλήσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία η περιορισμένων δυνατοτήτων Σουηδία (που έχει ήδη χάσει από τη Φινλανδία); Ή τι πρόβλημα θα κληθεί να διαχειριστεί η Τουρκία (που ισοπέδωσε τη Λετονία στην πρεμιέρα), όταν η Τσεχία ζορίστηκε πάρα πολύ για να φτάσει μέχρι τους 50 πόντους κόντρα στην Πορτογαλία;

Δεν συζητάμε, φυσικά, για το επικείμενο 2/2 της πανίσχυρης Σερβίας του Νίκολα Γιόκιτς, η οποία μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα που είχε κόντρα στην Εσθονία, θα κοιτάξει να ξεμπερδέψει μια ώρα αρχύτερα από την Πορτογαλία, διότι σε λιγότερο από είκοσι ώρες θα πρέπει να δώσει το ματς με την Λετονία. Και ποιος τον ακούει τον οξύθυμο Σβέτισλαβ Πέσιτς αν χάσει έστω κι ένα λεπτό ξεκούρασης.

😅🇷🇸 Coach Pesic would love to get out of work before midnight #Eurobasket pic.twitter.com/5djt6x23I4 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 27, 2025

Εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να επικρατήσουν επίσης η Λιθουανία και Φινλανδία συνεχίζοντας χωρίς βαθμολογικές απώλειες. Την ίδια ώρα η Λετονία θα κυνηγήσει το ξέσπασμα απέναντι στους αδύναμους Εσθονούς. Μαζί και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις που ήταν απογοητευτικός κόντρα στους Τούρκους.

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας του Eurobasket 2025

Α’ όμιλος

14:45 Τουρκία – Τσεχία (Novasports Start)

18:00 Εσθονία – Λετονία (Novasports Start)

21:15 Πορτογαλία – Σερβία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Σερβία 1-0 (+34)

Τουρκία 1-0 (+20)

Πορτογαλία 1-0 (+12)

Τσεχία 0-1 (-12)

Λετονία 0-1 (-20)

Εσθονία 0-1 (-34)

Β’ όμιλος

13:30 Γερμανία – Σουηδία (Novasports 4HD)

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο (Novasports 4HD)

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία