Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης-Δίου, στο ύψος της Οικολογικής Εφέσου στην Πιερία με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 9χρονου κοριτσιού, τον σοβαρό τραυματισμό της 11χρονης αδελφής και της μητέρας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα οδηγός -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα δύο της παιδιά, κορίτσια ηλικίας 9 και 11 ετών.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα odelalis.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες. Πρώτοι στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.