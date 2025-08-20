Νέο τροχαίο δυστύχημα στην Αττική σήμερα Τετάρτη 20/8.

Μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή στο οποίο έχασε τη ζωή του οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, ένα ακόμη άτομο έχασε τη ζωή του και ένα τραυματίστηκε στην Πέτρου Ράλλη.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 στην οδό Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Αμεση ήταν η κινητοποίηση της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άγνωστες συνθήκες, μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί σφοδρή σύγκρουση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο ένας αναβάτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.