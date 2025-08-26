Την Τετάρτη 27/8 ισχυρό θα είναι το μελτέμι στο Αιγαίο, αλλά η ζέστη θα παραμείνει σε ανεκτά επίπεδα, καθώς η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, και θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα από το πρωί, με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά, θα αναπτυχθούν διάσπαρτες νεφώσεις. Η αστάθεια θα είναι αρκετά περιορισμένη σε όλη τη χώρα, και μόνο στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στα ορεινά της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται λίγες τοπικές βροχές μικρής έκτασης και διάρκειας.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι έως 32 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη και μέχρι 34 στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ οι μέγιστες στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δε θα ξεπεράσουν τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη, στο Ιόνιο σε μέτριες εντάσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί μέχρι 6, τοπικά και 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-32 βαθμούς, από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 3-5, στα ανατολικά και 6, το βράδυ και 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-30 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε νότιους.

Σε συναγερμό για πυρκαγιά 5 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

• Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου θα επικρατήσει λιακάδα σε όλη τη χώρα και αίθριος καιρός, με τοπική συννεφιά στην Κρήτη. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές έως 32-34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές , και έως 36 στη δυτική Ελλάδα. Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη, 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο και θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, στα 5-7 μποφόρ.

Την Παρασκευή προβλέπονται καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, με τον ήλιο και τον αίθριο καιρό να κυριαρχεί στη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 32-34 βαθμούς, και έως 37 στα δυτικά. Ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν μέχρι 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα υποχωρήσουν σημαντικά.