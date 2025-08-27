Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (27 Αυγούστου) ένας 62χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τον εμπρησμό που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση δίπλα στο Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και άναψε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια, φέρεται να επιχείρησε να αποκρύψει το σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του, ωστόσο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης και χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιορίστηκε γρήγορα, πριν λάβει διαστάσεις και απειλήσει κατοικίες.