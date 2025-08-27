Νέα μάχη με τη φωτιά δίνουν οι πυροσβέστες στην Ηλεία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έχουν ξεσπάσει δύο πύρινα μέτωπα στην περιοχή των Καλυβίων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα.