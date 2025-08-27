Φωτιά μαίνεται από τη μία το μεσημέρι στην Παλαιοκαμάριζα της Κερατέας στην Αττική, καίγοντας χαμηλή βλάστηση, πλησίον της λεωφόρου Λαυρίου, με το ρεύμα της προς Αθήνα να έχει κλείσει για την κυκλοφορία των οχημάτων, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό, στο ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων Shell, καθώς και από το ύψος του κυκλικού κόμβου Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι και γύρω υπάρχουν σκόρπιες κατοικίες.

Νέο 112 για εκκένωση του Θορικού

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, στη μάχη εναέρια μέσα

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 23 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες, ωστόσο εκδόθηκε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.