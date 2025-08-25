Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, επισπεύδοντας τις πολιτικές εξελίξεις και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την επιβίωση της κυβέρνησής του. Η πρωτοβουλία έρχεται ενόψει της συζήτησης για τον εξαιρετικά αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό, με περικοπές άνω των 40 δισ. ευρώ, που προκαλεί έντονες αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κοινωνικούς φορείς.

«Όταν το σπίτι καίγεται, δεν μπορείς να μένεις αδρανής»

Ο Μπαϊρού θα συγκαλέσει τους βουλευτές σε έκτακτη σύνοδο δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης. Όπως τόνισε, στόχος είναι να υπάρξει κοινή παραδοχή ότι η χώρα βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο που απαιτεί άμεση διόρθωση. «Όταν το σπίτι καίγεται, δεν μπορείς να μένεις αδρανής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπει περικοπές ύψους 43,8 δισ. ευρώ με στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 4,6% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η αριστερά καταγγέλλει κοινωνική ισοπέδωση, ενώ η δεξιά μιλά για αδιέξοδη λιτότητα.

Γενική απεργία

Η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, που θα διεξαχθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, προηγείται χρονικά των μεγάλων διαδηλώσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί για τις 10 του μήνα. Εργατικά συνδικάτα και κόμματα της αριστεράς καλούν σε γενική απεργία, με αρκετούς να συγκρίνουν το κλίμα με τις ταραχές των «κίτρινων γιλέκων» το 2018.

Ο Μπαϊρού παραδέχθηκε ότι πρόκειται για «υπολογισμένο ρίσκο», το οποίο όμως θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί, όπως είπε, «ένας σοβαρότερος κίνδυνος: η κατάρρευση της χώρας». «Αν έχουμε πλειοψηφία, συνεχίζουμε. Αν όχι, η κυβέρνηση πέφτει», τόνισε.

Οι κρίσιμες ψήφοι των Σοσιαλιστών

Το βλέμμα στρέφεται στους Σοσιαλιστές βουλευτές, καθώς η στάση τους μπορεί να κρίνει την τύχη της κυβέρνησης μειοψηφίας. Ο βουλευτής Αρτίρ Ντελαπόρτ δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανό το κόμμα του να στηρίξει τον πρωθυπουργό. Αν Σοσιαλιστές, Ανυπότακτη Γαλλία, Κομμουνιστές και Εθνική Συσπείρωση συντονίσουν την ψήφο τους, η κυβέρνηση Μπαϊρού κινδυνεύει με ανατροπή.

Η Εθνική Συσπείρωση του Ζορντάν Μπαρντελά ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, με τον ίδιο να δηλώνει πως «ο Μπαϊρού μόλις υπέγραψε το τέλος της κυβέρνησής του». Στο ίδιο μήκος κύματος και η Μαρίν Λεπέν, που ζήτησε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και νέες εκλογές.

Από την άλλη, η Ανυπότακτη Γαλλία και το Κομμουνιστικό Κόμμα δεσμεύτηκαν επίσης να ρίξουν την κυβέρνηση. «Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πούμε ένα ξεκάθαρο “όχι” σε αυτήν την πολιτική», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Κομμουνιστών Λεόν Ντεφονταίν.

Τα μέτρα που προκαλούν αντιδράσεις

Το σχέδιο του πρωθυπουργού περιλαμβάνει μέτρα όπως η κατάργηση δύο αργιών, το πάγωμα των κοινωνικών δαπανών και η μη αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων στον πληθωρισμό. Αν και ο Μπαϊρού υποστηρίζει ότι όλα τα μέτρα είναι «συζητήσιμα», οι επικριτές του μιλούν για πρωτοφανές πλήγμα στο κοινωνικό κράτος.

Ένα πολιτικό φθινόπωρο υψηλής έντασης

Με τη χώρα να απειλείται από κύμα διαδηλώσεων, την αντιπολίτευση να συσπειρώνεται και την ψήφο εμπιστοσύνης να πλησιάζει, η Γαλλία εισέρχεται σε ένα φθινόπωρο πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Φρανσουά Μπαϊρού επέλεξε να παίξει όλα του τα χαρτιά στις 8 Σεπτεμβρίου· η έκβαση της ψηφοφορίας θα καθορίσει αν η κυβέρνησή του θα επιβιώσει ή θα καταρρεύσει υπό το βάρος της λιτότητας και της κοινωνικής οργής.