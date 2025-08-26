Οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε χθες (26/8) επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68 στην Καλαμαριά. Θύμα ήταν ένας 16χρονος που περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα από 10 δίκυκλα επέστρεφαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από το αεροδρόμιο όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη της ομάδας, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Δέκα άτομα, μόλις είδαν τον 16χρονο, τον χτύπησαν με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν, ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. «Ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε τη μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν», όπως λέει αυτόπτης μάρτυρας στην ΕΡΤ.